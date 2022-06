William a Kate odhalili spoločný portrét: Prvá reakcia princa ostatných poriadne zaskočila

Princ William s manželkou Kate Middleton navštívili vo štvrtok Cambridge, aby odhalili svoj prvý spoločný portrét. Williama pri jeho prvej reakcii zachytila kamera.

Vojvoda a vojvodkyňa z Cambridge odcestovali do cambridgeského Fitzwilliam Museum, kde je obraz vystavený, aby ho uvideli prvýkrát. Manželia študovali dejiny umenia na St. Andrews University, hoci vojvoda neskôr prešiel na geografiu. Ako píše Daily Mirror, Williamova reakcia pri pohľade na očarujúce umelecké dielo bola zachytená kamerou – no nebola zrejme taká, akú by ste očakávali. „Je dosť veľký,“ zavtipkoval a potom sa zachichotal. Neskôr však povedal umelcovi, ktorý stojí za portrétom, Jamiemu Corethovi, že obraz je úžasný. William je na ňom zobrazený v čiernom obleku s bielou košeľou a modrou kravatou, zatiaľ čo Kate má na sebe smaragdovozelené šaty, brošňu Queen's Cambridge Pearl Pendant, perlový náramok princeznej Diany a perlové náušnice Collingwood.

Jamie Coreth sa na svojej webovej stránke opisuje ako „jeden z popredných britských portrétnych umelcov“. „To, že som bol vybraný na namaľovanie tohto obrazu, bolo najvýnimočnejšie privilégium môjho života. Chcel som ukázať Ich kráľovské výsosti spôsobom, aby pôsobili uvoľnene a prístupne, ako aj elegantne a dôstojne,“ povedal o diele.

„Keďže ide o prvý portrét, ktorý ich zobrazuje spolu, a to konkrétne počas ich pôsobenia ako vojvodu a vojvodkyne z Cambridge, chcel som, aby obraz vyvolal pocit rovnováhy medzi ich verejným a súkromným životom. Toto dielo bolo objednané ako darček pre obyvateľov Cambridgeshire a dúfam, že sa im bude páčiť rovnako ako mne,“ dodal.

Verejnosť si portrét bude môcť pozrieť v múzeu Fitzwilliam University of Cambridge počas obdobia troch rokov, potom bude vystavený v iných komunitných priestoroch a galériách v okolí Cambridgeshire. Obraz v roku 2023 na krátky čas zapožičajú aj londýnskej Národnej galérii portrétov pri príležitosti znovuotvorenia galérie.