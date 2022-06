Sexi Jennifer Lopez na udeľovaní cien MTV: Vtipný odkaz snúbencovi a prsia von!

Má za sebou emotívny víkend! Populárna herečka a speváčka Jennifer Lopez (52) totiž získala dve cenné sošky pri udeľovaní filmových a televíznych cien MTV. Hoci sa jej pri ďakovnej reči nahrnuli slzy do očí, pri zmienke o snúbencovi Benovi Affleckovi (49) ukázala svoju vtipnú stránku.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Žiarila nielen na červenom koberci, ale aj pri preberaní cien. JLo sa totiž stala hviezdou večera, keď si z udeľovania filmových cien MTV v Santa Monice odniesla dve sošky za najlepšiu hudbu a celoživotné dielo. Najmä pri preberaní druhej ceny premohli latinskoamerickú krásku silné emócie. Vo svojej ďakovnej reči spomenula nielen svojich priaznivcov, ale aj neprajníkov, ktorí jej vraveli, že to nedokáže.

„Skutočne si myslím, že by som to bez vás nedokázala,“ odkázala im hrdá Jennifer. Keď však prišlo na jej dvojičky Maxa a Emmu, herečke sa začali po tvári kotúľať slzy. Svojim dvom ratolestiam sa poďakovala za to, že ju naučili milovať. Reč však napokon dokončila s úsmevom na perách. „Ben a všetci doma, počkajte ma na večeru. Budem doma o siedmej,“ uzavrela Lopez.