Chabý pokus o citové vydieranie?! Princ Harry odmieta prísť do Británie: Toto je dôvod

Foto

Idem, nejdem. Princ Harry (37) miestami pripomína nerozhodnú kobylku z virálneho slovenského videa. Hoci by na pozvanie svojho otca princa Charlesa (73) možno rád prišiel späť na návštevu do Británie, zároveň to však odmieta pre nedostatočnú ochranu seba i svojej rodiny.