Baldwinovi podali nabitú zbraň! Pozornosť sa sústreďuje na zbrojárku: Kto všetko prišiel do styku s revolverom?

Spôsobila tragédiu neskúsenosť? Hlavnou zbrojárkou pri nakrúcani filmu Rust, pri ktorom herec Alec Baldwin (63) nechtiac zastrelil kameramanku, bola len 24-ročná žena, ktorá túto prácu predtým robila len raz.

Objavili sa tiež svedectvá, že členovia štábu smrtiaci revolver Colt používali mimo nakrúcania na streľbu do plechoviek. Ostrý náboj tam mohol ostať zabudnutý kvôli tomu.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Súdne dokumenty menujú dvoch ľudí, ktorí narábali so zbraňou pred tým, ako z nej vyšiel smrtiaci výstrel. Je to hlavná zbrojárka Hannah Gutierrez-Reed (24), ktorá ju priniesla k miestu, kde sa nakrúcalo a asistent réžie Dave Halls, ktorý ju potom doniesol priamo na pľac so slovami, že nie je nabitá. Samotného Baldwina po vypočutí polícia prepustili a z ničoho neobvinila.

Šerif sa vyjadril, že herec je úplne slobodný muž a nemá ani nijako obmedzenú voľnosť cestovania.Najväčšia pozornosť sa sústreďuje na hlavnú zbrojárku, ktorá nesie konečnú zodpovednosť za bezpečnosť zbraní. Hannah Gutierrez-Reed je dcérou známeho hollywoodskeho zbrojára, kaskadéra a ostrostrelca Thella Reeda. Ten ju učil narábať so zbraňami od útleho veku. Len nedávno vôbec prvýkrát pracovala ako hlavná zbrojárka pri nakrúcaní filmu The Old Way s Nicolasom Cageom. Vtedy priznala, že ponuku takmer odmietla, pretože sa ešte necítila dostatočne pripravená. No napokon ju vzala a po nakrúcaní sa vyjadrila, že všetko išlo hladko.