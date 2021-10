Zagorovú ničí postcovidový syndróm: Po 20 rokoch opäť transfúzie krvi!

Hviezda Hana Zagorová (75) skolabovala vo svojom byte ešte minulý týždeň v utorok.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na miesto musela byť privolaná polícia, ktorá sa dostala do bytu a privolala záchranku. Veľa ľudí malo o speváčku strach, medzi nimi aj hudobník Karel Vágner (79), ktorý už podobné situácie zažil. „Toto ja za tie roky s Hankou dobre poznám. Keď mala pred transfúziou a ja som za ňou prišiel domov, dokázala mi omdlieť vo dverách,“ priznal pre Blesk. Zagorová trpí poruchou krvotvorby, pri ktorej jej ubúdajú červené krvinky. Kedysi boli transfúzie pravidelnosťou, no postupne sa jej stav zlepšil. Avšak koronavírus opäť všetko vrátil do starých koľají. „Hanka tak dvadsať rokov nemusela ísť na transfúziu! Ten covid ju však úplne rozobral a vrátil tam, kde bola... Jej telo teraz musí zabojovať a dať sa zase dokopy,“ skonštatoval Vágner.