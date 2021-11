Jitka Molavcová o svojom obľúbenom kolegovi a priateľovi Jiřím Suchom: Čo na oslávenca prezradila?

V prvý októbrový deň oslávila významné životné jubileum legenda českého divadelníctva Jiří Suchý.

Herec, spevák, spisovateľ, textár, výtvarník... Predovšetkým však skvelý kolega a priateľ. Tak o ňom hovorí herečka a speváčka Jitka Molavcová (71), ktorá po boku Suchého prežila desiatky rokov. Čo na oslávenca prezradila?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Spolupráca Molavcovej so Suchým sa začala hádam už v momente, keď na peknú blondínku upozornil svojho kolegu a kamaráta Jiří Šlitr. „S Jirkom Šlitrom sme mali takú hru – cez prestávaku sme si hovorili, kde sedí nejaká pekná slečna. No a ešte dávno predtým, než sme sa stretli, upozornil ma Jirko práve na Jitku, ktoré sedela v prístavku. Zistili sme, že je pekne trhlá, že má zmysel pre humor a komiku,“ vyjadril sa o Jitke Jiří Suchý, ktorý po smrti Šlitra v roku 1969 hľadal do partie niekoho, kto by výnimočného kolegu a parťáka nahradil.

„Bol som bezradný, ale prišiel dar z nebies - Jitka Molavcová. Nechcel som, aby Šlitra nahradil muž, najmä kvôli budúcemu porovnávaniu každého výkonu. Preto po konkurze padla voľba na Jitku,“ povedal Suchý. S Jitkou Molavcovou vytvoril Suchý sériu inscenácií pod názvom Jonáš a Melicharová (1986) s pesničkami zo semaforských predstavení.

Je sám sebou

Má dušu dieťaťa, ktoré sa mení podľa únavy, radosti, smútku, zážitkov. Na nikoho sa nepodobá, je sám sebou. Je klanom, pred ktorým muži s úctou snímajú klobúk a dámy mäknú.

Je všeumelec

Vari neexistuje umelecký odbor, o ktorý by svojím talentom nezavadil. Píše básne, piesne, knihy, bloguje... Je dramatik, scenárista, filmový a divadelný režisér, javiskový aj kostýmový výtvarník, maliar, grafik, hudobný skladateľ, inštrumentalista – hrá na klavír, kontrabas, bendžo a klarinet.

Je športovec

Raz na zájazde sme išli po schodoch v hoteli, kde sme boli ubytovaní a rozprávali sme sa. Izby sme mali na piatom poschodí. A my sme šli, šli a šli... Hovorili sme a hovorili a naraz sme sa ocitli na desiatom poschodí!

Je ako víno

Je šarmantný! Šarm, to je krásne slovo... Šarmantný človek má v sebe bublinky, tak ako šampus. Jirko má mladú dušu, je ako mladé víno.

Je usilovný

Niekedy sa mi nepáči, aký je snaživý a pracovitý. Je to kladná vlastnosť, ale svojou usilovnosťou nás, mladších, občas zahanbuje.

Je profík

Keď mal starosti, vždy som to vedela. Mal totiž smutné oči. Spomínam si, že keď zomrela jeho prvá manželka, výtvarníčka Běla, nedal na sebe nič poznať. Točili sme vtedy film Jonáš a Melicharová. Hoci prežíval neskutočný smútok, neprerušil nakrúcanie. Dokázal sa akoby povzniesť nad tú bolesť.

Je zberateľ

Má množstvo koníčkov, je vášnivým zberateľov hádam všetkého. Zbiera grafiky, lyžičky, cínových vojačikov, prilby a mnoho iných vecí.

Herecká legenda Jiří Suchý:

Narodil sa 1. októbra 1931 v Plzni. Vyrastal v Klatovoch a neskôr v Prahe. Vyučil sa za reklamného grafika. V roku 1958 založil Divadlo na zábradlí. Napísal preň svoju prvú hru Kdyby tisíc klarinetů, v ktorej si aj zahral. Nechcel byť však len textár a dramatik, ako ho vnímali ostatní členovia divadla, a tak o rok neskôr založil s Jiřím Šlitrom nové, dnes legendárne divadlo Semafor (Sedm Malých FORem).

Pre Suchého sa stalo celoživotným projektom. V 70. rokoch sa jeho meno ocitlo na indexe kvôli podpisu manifestu Dvetisíc slov. Komunisti ho zbavili vedenia divadla Semafor a tiež možnosti nakrúcať filmy a vystupovať v televízii. Sankcie povolili až v polovici 80. rokov, keď sa poetika Semaforu objavila vo filmoch Jonáš a Melicharová a Jonáš 2 aneb jak je důležité míti Melicharovou.