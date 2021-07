Český spevák Martin Chodúr (31) sa počas letnej dovolenky na Kanárskych ostrovoch rozhodol s rodinkou schladiť v osviežujúcej vode.

V nej sa počľapkal spoločne so synom Martinkom (5), s ktorým sa poriadne vyšantil. „Zápasy s krokodílom,“ napísal k fotke, na ktorej vidieť, že si vzájomnú prítomnosť veľmi užívajú. Keďže sa opatrenia uvoľnili, mohol sa aj on, ako mnohí ďalší, vybrať po dlhom čase k moru, kde so svojimi láskami strávil chvíle, na ktoré nikdy nezabudne.