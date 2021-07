Košickí colníci našli v kamióne troch Maročanov: Muži sa chceli dostať na západ Európy

Príslušníci Finančnej správy Colného úradu Košice – Haniska našli pri kontrole kamióna z Bosny a Hercegoviny v prednej časti prívesu troch štátnych príslušníkov Maroka.

Chceli sa dostať do západnej Európy. Migranti prejavili podľa polície vôľu požiadať o udelenie azylu na území SR. Košickí policajti ich odovzdali na Oddelenie azylu Policajného zboru v Humennom. Polícia SR o tom informuje na sociálnej sieti.

Migranti podľa polície vycestovali z domovskej krajiny letecky do Istanbulu. Odtiaľ peši prekročili hranicu medzi Tureckom a Gréckom, pričom jeden z nich hranicu prekročil po mori v člne. Ďalej pokračovali peši do Albánska, následne do Čiernej Hory a Bosny a Hercegoviny. Túto trasu prešli každý osobitne, stretli sa až v Bosne a Hercegovine, kde nastúpili do kamióna.

"Kamión vyšiel z Bosny a Hercegoviny, cez Chorvátsko a Maďarsko do Slovenskej republiky. Trasu si kontrolovali pomocou GPS v mobile. Cudzinci sa chceli dostať do západnej Európy," uviedli policajti. Dodali, že migranti absolvovali test na nový koronavírus.