Okolo Slovenska dopadlo nad očakávania: Preteky videli státisíce ľudí

Neskrýva radosť! Jubilejný 65. ročník pretekov Okolo Slovenska dopadol podľa prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Petra Privaru (61) nad očakávania. Teší ho najmä triumfálny úspech Petra Sagna (31), ale aj obrovská sledovanosť, ktorú priniesla najmä televízna stanica Eurosport.

Organizátori Okolo Slovenska si tento rok splnili dva veľké ciele. Prvým bolo dotiahnuť na preteky Petra Sagana a druhým dostať ich do televízie Eurosport. „Bol to naozaj jubilejný 65. ročník. Už len tou účasťou, ktorá tu bola. Na prvom mieste to bol Peťo Sagan, ale prišli aj ďalšie hviezdy. Prvýkrát sme mali priamy prenos na svetovej športovej televízii. Najlepší darček celému organizačnému tímu, ktorý sme mohli po tých rokoch námahy dostať, je víťazstvo Peťa Sagana. Bolo to niečo úžasné,“ povedal Privara.

Šéf zväzu bol nadšený aj z atmosféry. „Bola výborná. Ľudia boli pri ceste v každej dedine, každej zákrute, na každom kopčeku. Neviem to presne odhadnúť, ale Okolo Slovenska takto videlo niekoľko stotisíc ľudí,“ uzavrel Privara.

Skvelou správou je aj fakt, že už naberá kontúry budúcoročná edícia, ktorá by podľa plánov mala odštartovať v Bratislave alebo jej okolí a finišovať v Košiciach.