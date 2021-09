Mihalíková po zisku prvého titulu na WTA Tour: Zranenie ruky a obavy v semifinále!

Slovenská tenistka Tereza Mihalíková (23) sa spoločne s Ruskou Annou Kalinskou (22) stali víťazkami štvorhry na turnaji WTA v slovinskom Portoroži.

V nedeľnom dramatickom finále zdolali po boji v troch setoch 4:6, 6:2 a 12:10 druhý nasadený srbsko-holandský pár Aleksandra Kruničová, Lesley Pattinamová Kerkhoveová.

Pre Mihalíkovú je to prvý titul na okruhu WTA. "Dnes to bol veľmi ťažký a emotívny zápas, hlavne preto, že sa hralo o trofej. Súperky nehrali nič svetové, ale väčšinou dostávali od nás zadarmo body. V prvom sete si moja deblová partnerka zranila ruku a nebola si vôbec istá, či dohrá celý zápas.

Super bolo, že od začiatku druhého setu sme začali hrať lepšie. Stále sme viedli, takže súperky si vôbec nevšimli, že Anna má problémy s forhendom. Do supertajbrejku sme vstúpili veľmi dobre, nedali sme im moc šancí a vytvorili sme si náskok 9:4. Tam na mňa doľahla nervozita z prvého deblového titulu a urobila som veľa ľahkých chýb, takže odrazu bolo 9:10. Našťastie sme opäť zabrali a získali tri body za sebou," uviedla Mihalíková.

S Kalinskou sa na dvorci veľmi dobre dopĺňali. "Bol to pre nás výborný turnaj. Najťažšie bolo semifinále proti domácemu slovinskému páru Klepačová, Zidanšeková. Celý centrálny dvorec bol proti nám, vládla tam neskutočná atmosféra. Som veľmi rada, že nám to s Annou vyšlo. Na kurte sa dobre poznáme a sme aj veľmi dobré kamarátky. Tento titul je o to cennejší," dodala víťazka juniorskej dvojhry na Australian Open z roku 2015. .

Štvorhra - finále:

Anna Kalinská, Tereza MIHALÍKOVÁ (Rus./SR) - Aleksandra Kruničová, Lesley Pattinamová Kerkhoveová (Srb./Hol.-2) 4:6, 6:2, 12:10