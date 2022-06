Luxusné sídlo Pogbu bude mať nového majiteľa: Hlavným záujemcom Haaland

Dom s piatimi spálňami v luxusnej štvrti Hale Barns v Cheshire momentálne patrí Francúzovi. Jeho nedávny odchod z Manchesteru United však znamená, že už ho nevyužije. Nešpekuluje sa ani o jeho návrate do Premier League, preto sa Pogba svojho sídla pravdepodobne zbaví.

Nehnuteľnosť v hodnote 3 miliónov libier je k dispozícii aj na prenájom za neuveriteľných 30 tisíc libier mesačne. Majiteľ sa môže pochváliť posilňovňou, vyhrievaným bazénom či saunou, ale najvýnimočnejším prvkom je kryté futbalové ihrisko – má mini bránky, elektronickú výsledkovú tabuľu, LED osvetlenie a logo Pogbu v stredovom kruhu.

Ako informoval zdroj blízky The Sun, Haaland sa chce v Manchesteri čo najrýchlejšie usadiť. Pomocnú ruku by mu mohol podať práve Paul Pogba, s ktorým majú rovnaký manažérsky tím. Nór si už údajne mal luxusné sídlo prehliadnuť.

Manchester City hitman Erling Haaland 'views Paul Pogba's £3m mansion in search of a new home' https://t.co/dSTfvz9rWr