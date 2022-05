Španielska Barcelona predostrela prvú finančnú ponuku za prestup poľského futbalistu Roberta Lewandowského. Kanoniera Bayernu Mníchov ohodnotili Katalánci sumou 32 miliónov eur.

Lewandowski nedávno oznámil, že určite nepredĺži kontrakt s nemeckým majstrom, ktorý platí do roku 2023. Do španielskeho veľkoklubu by navyše chcel prestúpiť už toto leto.

Ponuka Barcelony, ktorá sa spamätáva z finančných problémov, sa však javí ako nízka. Doterajší zamestnávateľ Lewandowského síce znížil cenu za svojho hráča, stále však podľa španielskych médií žiada minimálne 35 miliónov eur. Informácie priniesla DPA.