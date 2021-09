Messiho nechcem ani zadarmo: Kto povedal takúto šialenosť?

Mnohí hovoria, že je najlepší futbalista všetkých čias. Argentínčan Lionel Messi, držiteľ šiestich Zlatých lôpt, bol vždy žiadaným futbalistom na trhu. Okrem jedného klubu tureckého klubu.

Záujemcov o služby Lionela Messiho nebolo nikdy málo. Túžili po ňom v Manchestri City, Chelsea, Interi Miláno alebo v Paríži Saint-Germain, kde toto leto prestúpil z FC Barcelona.

O služby Lionela Messiho by nestále len druholigový turecký klub Altinorda.

"Aj keby u nás chcel hrať zadarmo, určite by som ho odmietol," šokoval riaditeľ klubu Mehmet Seyit Özkan v rozhovore pre klubové stránky.

Prečo takto odpovedal? "Verím našim mladým tureckým hráčom. Budem im dávať šancu," vysvetlil.

Hráč ako Messi by sa im určite zišiel, pretože klub má veľké ambície. "Našim cieľom je dostať sa do najvyššej súťaže a do roku 2023 hrať európske poháre," uzavrel Özkan.