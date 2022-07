Historická chvíľa! EÚ prvýkrát doviezla viac plynu z USA ako z Ruska: Analytici však varujú

Európska únia doviezla v júni prvýkrát viac skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov než plynu cez plynovody z Ruska.

Dôvodom bolo výrazné zníženie dodávok suroviny z Ruska do EÚ. Uviedol to šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol. TASR o tom informuje na základe správy serveru oilprice.com. "Nedávne výrazné obmedzenie dodávok plynu do Európskej únie zo strany Ruska spôsobilo, že jún sa stal prvým mesiacom v histórii, keď EÚ doviezla viac plynu vo forme LNG z USA než cez plynovody z Ruska," napísal Birol koncom tohto týždňa na Twitteri v rámci analýzy IEA.

Čo sa týka celkového dovozu LNG, Európska únia, ako aj Británia zaznamenali rekordné objemy v apríli. Vyššie spotové ceny v Európe než v Ázii nasmerovali v danom mesiaci dodávateľov plynu na lukratívnejší európsky trh, uviedol vo svojej správe z júna americký Federálny úrad pre energetiku (EIA).

Väčšina aprílových dodávok LNG do Európy pochádzala z USA, pričom viac než polovica z amerického exportu putovala na trh piatich európskych štátov – Británie, Francúzska, Španielska, Holandska a Poľska. Do týchto štátov smerovalo v apríli 54,1 % z celkového objemu amerického exportu LNG. Analytici a IEA však varujú, že napriek rekordnému dovozu LNG zo Spojených štátov a iných krajín Európe stále hrozia počas nadchádzajúcej zimy problémy, ak nepristúpi k opatreniam, ktoré jej pomôžu časť energií ušetriť.