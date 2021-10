Nové 3D rádiolokátory v OS SR by mohli využívať podvozky Tatra

Slovenské ministerstvo obrany v marci tohto roku podpísalo zmluvu na nákup nových 3D rádiolokátorov izraelskej výroby. Celkové náklady na nákup 17 kusov radarov blízkeho, malého a stredného dosahu sú 148,2 milióna eur.

Zmluva zahŕňa aj zapojenie slovenského obranného priemyslu, ktorého podiel dosiahne 37,05 milióna eur. V súvislosti s novými rádiolokátormi stále ostáva vyriešiť otázku podvozkov, ktoré chce MO SR nakúpiť v konfiguráciách 4x4, 6x6 a 8x8. Ako logická voľba sa ponúkajú podvozky značky Tatra, ktoré sú v armáde SR zavedené.

Podľa materiálu Obmena rádiolokačnej techniky VzS (Vzdušných síl) OS SR, ktorý vypracoval Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, nosiče nie sú súčasťou ponúk, ktoré MO SR v tendri na nové 3D rádiolokátory obdržalo. Rovnaký materiál zároveň upozorňuje, že náklady na obstaranie nosičov dosiahnu 9 miliónov eur, ide ale iba o odhadovanú cenu, za ktorú MO SR v minulosti nakupovalo takéto vozidlá pre iné útvary a zložky OS SR. Skutočné náklady sa tak môžu v čase meniť v závislosti od rámcových zmlúv platných v čase dodania radarov a tiež v závislosti od rastu cien v hospodárstve z dôvodu inflácie. Ak už bude táto suma viac, alebo menej, podobná predpokladom, rezort obrany by mal zvážiť investovanie celej tejto čiastky do výrobných kapacít slovenského obranného priemyslu a konkrétne do podvozkov značky Tatra a to z viacerých dôvodov.

K jedným z hlavných dôvodov, prečo zvoliť podvozky Tatra, patrí návrat samotnej slávnej českej automobilky Tatra Trucks na Slovensko a to vo forme spoločnosti Tatra Defence Slovakia. V Česku je Tatra Trucks overeným a spoľahlivým strategickým partnerom bezpečnostných zložiek a dodáva im široké spektrum podvozkov a automobilov. Automobily značky Tatra sú primárne zastúpené aj v OS SR a preto sa voľba tejto značky javí ako logická. Zároveň má spoločnosť Tatra Trucks dobré meno v zahraničí, napríklad v Nemecku, Belgicku alebo dokonca v Jordánsku, Izraeli, Brazílii, či Indonézii kam dodáva svoje podvozky a automobily pre ozbrojené sily. Pre Slovensko je určite dôležité aj to, že Česko si za nosiče pre rovnaké 3D rádiolokátory zvolilo práve vozidlá Tatra 8x8. Podvozky Tatra využíva pre radary ELM-2084 aj samotný Izrael. Okrem toho, voľbou podvozkov Tatra a firmy Tatra Defence Slovakia ako dodávateľa týchto podvozkov, je možné pre OS SR zabezpečiť dostupný servis, istotu náhradných dielov aj v čase krízy a zároveň podporiť domáci obranný priemysel a ekonomický rozvoj regiónu Považia, kde Tatra Defence Slovakia sídli. Zavádzaním novej podvozkovej platformy do OS SR by sa práve servis a dostupnosť náhradných dielov mohli skomplikovať a nová platforma by vyžadovala aj doplnkové náklady na logistickú podporu a školenie obsluhy. Akvizícia pre OS SR neznámej platformy nie je vôbec nutná, nakoľko slovenský výrobca je schopný ponúknuť a najmä vyrobiť kvalitné a overené podvozky, ktoré už v súčasnosti tvoria približne 85 % podielu medzi zavedenými vozidlami.

O tom, že firma Tatra Defence Slovakia je pripravená stať sa spoľahlivým partnerom OS SR, sa mohlo vedenie rezortu obrany a aj verejnosť presvedčiť na veľtrhu IDEB v Bratislave. V Incheba Expo, kde veľtrh prebiehal, predstavila firma Tatra Defence Slovakia spolu s materskou spoločnosťou Tatra Trucks stredné nákladné vozidlo Tatra Tactic na podvozku 6x6. Tieto vozidlá majú byť vyrábané aj v závode spoločnosti v Trenčíne. To dokazuje ambíciu spoločnosti stať sa významným a spoľahlivým partnerom slovenského rezortu obrany a zároveň aj významným zamestnávateľom v regióne. „Tatra sa nedávno vrátila na Slovensko a my plánujeme naštartovať jej výrobu tak, aby sme znovu oživili domáci obranný priemysel, čomu je priamo naviazaný aj rast zamestnanosti v regióne Považia,“ potvrdil ambície spoločnosti Tatra Defence Slovakia jej generálny riaditeľ Michal Baláž. Spoločnosť tak aj v súvislosti s nosičmi pre nové 3D rádiolokátory vysiela rezortu obrany jasný signál, že je pripravená ponúknuť svoje kapacity, ktoré by boli pre Slovensko výhodnejšie, než zavedenie novej platformy.

Kontaktná osoba

Mgr. Otto Dóka

otto.doka@pppartners.cz

+420 601 347 171