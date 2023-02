Dangl prehovoril o manželke, s ktorou je už vyše 20 rokov: Dojemné priznanie moderátora!

Nedá na ňu dopustiť! Moderátor, scenárista a režisér Daniel Dangl (48) už vyše 20 rokov tvorí stabilný šoubiznisový pár s manželkou Beátou (46). S ňou má aj tri krásne deti Olivera (17), Lauru (14) a Siennu (4).

Zabávač po dlhoročnom vzťahu priznáva, že nebyť manželky, dnes by nebol tam, kde je. Práve jeho milovaná bola totiž tá, ktorá ho vytiahla z dna a umelcovmu životu dala nový smer. Daniel Dangl, ktorý má na svojom konte relácie ako Partička, Boris a Brambor či s Úsmevom po Slovensku, si nažíva v šťastnom manželstve po boku lásky Beáty. Aj napriek tomu, že od začiatku ich vzťahu pretieklo veľa vody, umelec priznáva, že by si život bez svojej drahej nevedel predstaviť.

„Je to tá najlepšia žena, akú som kedy stretol. Bol by som úplný idiot, keby som ju chcel vymeniť. Ona ma postavila nohami pevne na zem a neviem, čo by bolo bez nej,“ priznal Dangl v relácii RTVS Neskoro večer. Jeho milovaná polovička sa dokonca objavila v jeho živote presne vtedy, keď ju najviac potreboval.

„Žil som totiž veľmi bohémskym a bujarým spôsobom života. Správal som sa ako utrhnutý z reťaze. Bolo to škodlivé pre moje zdravie, ale aj pečeň,“ uviedol zabávač. „Vďaka, že som sa v tom čase zoznámil s manželkou, lebo, bohvie, ako by sa to bolo skončilo,“ dodal Dano.