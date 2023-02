Špinavý útok po koncerte Rolins: Vojna s Popovičom! Čo všetko jej hudobník vykričal?

Neudržal sa?! Dara Rolins (50) vypredala pražskú O2 arénu, kde odspievala svoje najväčšie hity. Jedným z nich bola aj pesnička Nebo, peklo, raj, ktorú vytvorila v spolupráci s producentom a spevákom Tomim Popovičom (45).

On sa však na pódiu neobjavil a jeho pasáž odspievala speváčka Tina. To ho však, zdá sa, zdvihlo zo stoličky. Podľa Dariných slov jej totiž hneď po koncerte adresoval poriadne drsné slová, z ktorých zostala viac ako šokovaná. Ukrivdený Popovič síce zvolil vo svojich vyjadreniach jemnú rétoriku, jeho posty na sociálnych sieťach a drsné slová adresované Dare však hovoria jasnou rečou. A Dara nezostala ticho!

Rolins pozvala na koncert pár najbližších ľudí, ktorí si s ňou zaspievali. Jedným z hitov bola aj pesnička Nebo, peklo, raj, ktorá patrí k jej top skladbám. Na jej tvorbe sa kedysi podieľal Tomi Popovič. Na koncert ho však Dara nepozvala a jeho časť zverila do rúk speváčke Tine. A práve toto rozhodnutie Popoviča poriadne rozčertilo. Ten sa pustil do vojny, keď začal zverejňovať Darine fotky a pomedzi to rôzne, jasnou rečou hovoriace príspevky o nevďačnosti, nápadne doplnené o ich hit Nebo, peklo, raj.





Nový Čas sa na Popoviča obrátil a na rovinu sa spýtal, či s Darou o celej veci komunikoval. „Dare som poslal svoju osobnú gratuláciu k okrúhlemu výročiu,“ napísal nám Tomi. Podľa našich informácií jej mal však v súkromnej správe adresovať oveľa drsnejšie slová. Dara nezostala ticho.

„Osobnú gratuláciu? Ja by som jeho dosť nechutnú slohovú prácu, ktorú mi poslal, plnú výčitiek a urážok, nazvala inak, ale pretože ma to u Tomiho vlastne vôbec neprekvapilo, neriešim. Odporučila by som mu vymeniť psychiatra a dať sa konečne do zenu. Nechápem, že môže byť taký talentovaný človek taký nenávistný a dlhodobo frustrovaný. Na jeho mieste by som sa sústredila na rodinu a na to, čo získal, nie čo stratil,“ odkázala mu.