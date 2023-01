Dcéra Malachovských Kristína prechádza náročným obdobím: Rozvod a zdravotné problémy!

Dcéra moderátorky Ivety Malachovskej (57) a operného speváka Martina Malachovského (54) Kristína (28) má toho v poslednom období vyše hlavy.

Okrem toho, že ju trápi vyskočená platnička, rieši rozvod so svojím manželom, volejbalistom Adamom Kocianom (27). Napriek tomu však veci berie s nadhľadom a priznáva, že so svojou láskou neplánuje prerušiť kontakt.

Len nedávno vyplávala na povrch informácia o rozpade manželstva Kristíny Kocian. Nebolo to však veľké prekvapenie, keďže len 3 roky po uzavretí manželstva prechádzali zamilované holubičky naozaj veľkou krízou. Aktuálne už je ich rozvod v rukách súdu a mladá moderátorka tak má možnosť venovať sa viac sama sebe. „Mám priestor na zamyslenie sa a rozvoj. Tiež to beriem ako príležitosť, možnosť skúšať nové veci, ale nemám pocit, že by ma to manželstvo obmedzovalo. Akurát mám teraz viac času na seba, na svoju prácu, na svoje záľuby a zisťovanie, čo chcem a čo nie. Ale nie som teraz utrhnutá z reťaze, že ruka hore a idem na diskotéku, to nie,“ uviedla brunetka so smiechom pre Nový Čas.

S volejbalistom Adamom sú napriek situácii viac než dobrými priateľmi. „Sme stále v kontakte, pravidelne sa stretávame, píšeme si a podporujeme sa. Nie je tam žiadny moment, že by sme na seba zanevreli. Adam je úžasný muž, nie sme na seba zatrpknutí, keď vidím, že má úspech, rada mu napíšem a ideme na kávu. Ja by som bola extrémne rada, keby nám to vydržalo, lebo ja o neho ako o človeka vo svojom živote jednoznačne nechcem prísť,“ dodala Kristína.