Išla za snehom. Keďže túto zimu Martin na bielom koni sneh nepriniesol, tak sa viaceré celebrity rozhodli nájsť ho sami.

Podobne to urobila aj moderátorka Barbora Krajčírová (36), ktorá sa po Novom roku rozhodla vziať si lyže a vyraziť na zasnežené kopce do lyžiarskeho strediska Cortina D’Ampezzo v Taliansku. To jej poskytlo nielen zážitky a atmosféru, ale aj úžasný výhľad na biele vrchy, ktorým sa mohla pri jazde kochať. „Milujem,“ uviedla nadšene Krajčírová.