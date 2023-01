Veronika a Sajfa prehovorili o treťom dieťatku: Budú mať Cifrovci ďalší prírastok do rodiny?

Veronika a Matej „Sajfa“ Cifra sú od augusta minulého roku dvojnásobnými rodičmi. K trojročnej Sáre pribudol malý Šimon Koloman, a tak sa rodičia musia doma skutočne obracať. Napriek tomu však ostáva otázka tretieho prírastku do rodiny otvorená, Sajfa to dokonca zaklincoval aj časovým limitom. Čo na to Veronika?