Dcéra slávneho hudobníka Petra Muka († 45) Noemi: Veľa ľudí ma do tohto nútilo!

Potatila sa! Už je to dvanásť rokov, čo zomrel český spevák Petr Muk († 45).

Zanechal po sebe nielen hity, ako sú Stín katedrál či Tančíš sama, ale tiež dcéru, ktorá kráča v jeho šľapajach. Noemi Muková (15) je mladá a talentovaná umelkyňa, ktorá sa na pódiu cíti ako ryba vo vode. Presne tak ako jej otec.



Noemi, dcéra Petra Muka († 45), študuje na Štátnom konzervatóriu v Bratislave herectvo, hudbu a tanec. Aj keď sa narodila v Čechách, po smrti otca sa presťahovala s mamou na Slovensko. „Tatino odišiel, keď som mala tri roky. Dieťa si pamätá na nejaké spomienky, záblesky. Nebolo to ľahké. Mamina má na Slovensku rodinu, tak sme sa sem vrátili,“ prezradila Noemi v relácii RTVS Dedovizeň. Aj keď otca veľmi nepoznala, chýba jej.

„Čím som staršia, tak si to viac uvedomujem. Je to samozrejmé, že otec mi bude chýbať viac v tomto veku, keď sa rozhodujem, ktorou cestou ísť. Teraz to pociťujem najviac,“ dodala Noemi. Otcovi akoby z oka vypadla, a to nielen výzorom, ale aj talentom. „Rada spievam. Začala som sa tomu venovať neskôr, pretože veľa ľudí ma do toho nútilo. Čakala som na moment, keď ma spev začne samu baviť. A prišlo to,“ dodala Noemi na záver.