Rozídené páry šoubiznisu majú na Vianoce problém: Ako rieši sviatkovú dilemu Kollár či Mórová?

Organizácia na prvom mieste! Najkrajšie sviatky pokoja a rodiny sa nezadržateľne blížia, a tak ako mnohí z nás, aj známe tváre nielen z obrazoviek sa na Vianoce pripravujú.

Okrem výzdoby, nákupov či plánovania menu však musia riešiť aj oveľa pálčivejší problém, a to, kde a s kým ich ratolesti strávia tohtoročné Vianoce a ostatné sviatky. Ako rozvedené či rozídené páry totiž v prvom rade myslia na svojich potomkov.

Práve preto dbajú o to, aby fakt, že ich rodičia spolu nežijú, pocítili čo najmenej a ako ostatné deti si užili sviatočné dni v pokoji obklopení láskou, rodinou a šťastím.

Pokojný mód

Barbora Balúchová (35), Boris Kollár (57), Alexander Ján (5)

- My, teda ja a moji súrodenci, trávime Vianoce u našich rodičov v Malackách a potom podľa toho, ako sa nám podarí postretávať. Čiže máme Vianoce aj s Alexovým tatinom, každý rok sa snažíme udržiavať tieto príjemné príležitosti, keď sa vieme pokojne stretnúť. Bude to tak aj tento rok a už sa na to všetci tešíme. Tieto stretnutia riešime veľmi operatívne, ale stretneme sa vždy.

Dajú to na striedačku

Miriam Kalisová (37), Martin Šmahel (40), Mia (9)

- Každý rok to máme inak, na striedačku. Toho roku bude Mia na Štedrý večer u mňa, o rok si to vymeníme. Bežne mávam dva Štedré večery, jeden 24. decembra v najmenšom rodinnom kruhu a 25. s celou rodinou, takže Mia vždy jeden z nich stihne. Toho roku nebudeme sviatkovať v Bratislave, ale na chate.