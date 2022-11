Jopova mladučká Kubánka porodí na Slovensku: Takto si u nás kráti čas exotická Elizabeth

Naspäť v rodnej domovine! Bývalý moderátor Jozef Jopo Poláček (51) si len nedávno zobral za manželku okatú Kubánku Elizabeth (23), s ktorou má deti Elizabeth Claire (2) a Adama (1).

Zaľúbenci už čoskoro rozšíria svoju rodinku o ďalšieho člena, a tak, ako to má Jopo vo zvyku, aj toto dieťa by mala jeho exotická manželka porodiť na Slovensku. To, že sa termín pôrodu neodvratne blíži, naznačuje aj ich návrat z horúcej Kuby na mrazivé Slovensko.

Už sa to blíži! Z niekdajšej moderátorskej hviezdy hudobnej relácie Deka Jozefa Jopa Poláčka sa už čoskoro stane štvornásobný otec. Jopo celú jeseň pendloval medzi Slovenskom a Kubou, teraz sa však aj spolu s manželkou Elizabeth a dvomi deťmi znovu usadil na Slovensku, a to zatiaľ na neurčitý čas. Dôvodom má byť práve očakávaný príchod dieťaťa číslo štyri. K pôrodu by síce malo prísť až niekedy po vianočných sviatkoch, rodina sa však chce na tento okamih včas pripraviť.