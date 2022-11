Spevák Peter Lipa odcestoval za veľkú mláku: V Amerike si plní sen! Pozrite, čo chystá

Známy džezmen Peter Lipa (79) trávi tieto dni za veľkou mlákou. Odcestoval totiž do vyhláseného New Orleansu, ktorý je jeho srdcu veľmi blízky.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Dôvodom je hlavne džez, ktorý mu prúdi v žilách celý život a ktorý je súčasťou koloritu tohto známeho mesta od dávnych čias. A práve v tejto mekke džezovej hudby momentálne zarezáva aj Peter Lipa, ktorý tam pripravuje džezové pochúťky na svoj nový album. Peter Lipa patrí medzi slovenské stálice džezovej scény.

Napriek vyššiemu veku je stále veľmi aktívny a poľaviť len tak neplánuje. Práve naopak, tak ako v lete avizoval, tak aj urobil. Vtedy Novému Času priznal, že má plnú hlavu plánov, ktoré chce uskutočniť na jeseň tohto roka. A aj sa tak stalo. Lipa si zbalil kufre a odletel do Ameriky, kde už na neho čakal mikrofón. Jeho kroky totiž viedli do mekky džezu - mesta New Orleans.

Práve tam sa Lipa v týchto dňoch venuje nahrávaniu pesničiek na svoj nový album. „Mám stále veľké plány. V novembri cestujem do New Orleansu do Ameriky nahrávať päť pesničiek na moje nové CD s názvom NOLA,“ priznal nám s radosťou v hlase Lipa len nedávno. Spevák si tak aktuálne plní sen a s plnou vervou sa venuje tvorbe nových pesničiek na mieste, ktoré ho vždy pohladí na duši.