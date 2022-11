Exotický výlet moderátora a speváka Hexu Šarkana: Keď sa mu stratili kamaráti, vyriešil to svojsky

Foto

Peter Šarkan Novák (48) si užíval výlet po Severnej a Strednej Amerike. Medzi jeho zastávky patrilo najmä Mexiko a skočil si aj do Guatemaly, priamo do srdca mayského sveta. Jeho exotický výlet ho však zavial medzi šarkany, kde dal o sebe vedieť a to v slovenskom jazyku.