Paľo Habera je frontman kapely vo všetkých smeroch: K svojim prachom nikoho nepustím!

Keď ide o financie, šéfom je on! Spevák Pavol Habera (60) len nedávno oslávil šesťdesiatku. Aj pri jeho osobe však platí, že vek je len číslo.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Paľo okrem toho, že je hudobníkom telom i dušou, je aj milujúcim partnerom topmodelky Daniely Peštovej (51), otcom troch detí a tiež vášnivým tenistom a cyklistom. Ten, kto pozná Paľa, vie, že najradšej je sám sebe pánom. A to platí aj čo sa týka financií. Správu nemalej kasy či manažovanie kapely a koncertov si robí vo vlastnej réžii. Zarobiť tak nemieni dať nikomu cudziemu.

Frontman skupiny vo všetkých smeroch! Okrem toho, že je spevák Pavol Habera dlhé roky lídrom kapely Team, má tiež pod palcom všetky jej financie. Keď ide o kasu skupiny, striehne na ňu ako strážny pes a nepripustí k nej nikoho. Veď načo by aj, keď on dokáže byť správnym gazdom. Je to proste vodca, ktorý spĺňa tri v jednom. Paľo je ekonomický riaditeľ, účtovník a manažér kapely zároveň.

„Áno, je to tak. Keď vie človek počítať, vôbec to nie je náročné. Je to skôr organizačne ťažšie,“ priblížil v rozhovore Trochu inak s Adelou populárny hudobník. „Ale mňa tieto veci bavia. Naplánovať celé turné. Kde sa začne, kto to bude zvučiť, aké svetlá zvolíme. Vymyslieť, ako to bude všetko vyzerať, kde budú kamery, ale aj to, či bude sponzor, nebude, či budeme hrať v halách alebo v kulturákoch. Keď má človek rád muziku, čo ja žijem pre hudbu, veď ju robím roky a iné neviem, aj keď som vyštudoval niečo iné... Jednoducho, mňa to napĺňa, mám čas sa tomu venovať, tak prečo dávať peniaze niekomu inému,“ povedal úsmevne Habera.

„Neberiem si však žiadne provízie z manažérskeho postu. Mám rád svoju kapelu, ktorá mne pomohla na začiatku kariéry a teraz sa snažíme to stále niekam ťahať, tú loď viesť,“ hovorí Paľo, ktorý je na hudobnom výslní neuveriteľných 38 rokov.