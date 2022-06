Psičkárka Zuzana Tlučková má bolehlav z vlastného psa: Rázne riešenie

Hviezda legendárnych Susedov, herečka Zuzana Tlučková (60), je psičkárka odjakživa.

Prvý pes v rodine bol labrador Elvis, neskôr umelkyni robila radosť čivava, ktorá však pred viac ako rokom uhynula. Prázdne miesto sa rozhodla zaplniť novým psíkom. Spolu so synom si kúpili bostonského teriéra, ale ten im robí také kúsky, že sa známa herečka rozhodla rázne zakročiť. Podľa jej slov je prevýchova nevyhnutná.

Keď im pred viac ako rokom uhynul domáci miláčik, malá čivava, prišiel za Tlučkovou jej syn, či by nevychovali ešte jedného psíka. Navrhol bostonského teriéra, ktorého si aj zaobstarali a dali mu meno Hiri. Umelkyňa žartuje, že to nie je od hýri, ale skôr to meno pojapončuje.

„Hiri rád hýri a je nekontrolovateľná strela. Bude po tebe skákať, on je hlupáčik ešte. Chodím s ním von každý deň minimálne hodinu. Niekedy aj viac, musím ho zničiť. Ale detstvo sa skončilo, ideme na výcvik,“ povedala Zuzana Tlučková kolegyni Zuzke Vačkovej pri natáčaní jej šou.

„Je to malé tupelko nevychované. Nám sa stala taká vec, že sme mali čivavku a pred rokom a niečo uhynula. Niesli sme to ťažko, lebo psičkári vedia, že je to člen rodiny. Mali sme z toho veľký žiaľ. A po troch mesiacoch prišiel môj syn, či by sme ešte jedného psíka nevychovali, tak som to potvrdila,“ povedala s úsmevom.

Lenže zatiaľ sa s ročným Hirim iba trochu trápi: „Je to malé zúfalstvo, väčšinou je to fuj, poď sem, tu máš granulku, ale hovorím, ideme do takého prostredia, kde nám povedia, aké robíme chyby. Mám rada zvieratá, ale malo by to fungovať na takej slobode, ale tu to výrazne neplatí. Mali sme prvého psa labradora, a to bol pán pes. Mal prirodzenú inteligenciu, nebolo ho treba veľmi vychovávať, vedel, kde je jeho miesto a ku koncu som mala pocit, že sme si rozumeli očami.“