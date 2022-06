Toto ste o Zuzke Tlučkovej netušili: Jej vlastnosť je darom i prekliatím! Synovia nie sú nadšení

Divadelná a televízna herečka Zuzana Tlučková (60) si súkromie stráži, ale tentoraz o sebe povie zrejme viac, ako by chcela.

Bývalá manželka Štefana Skrúcaného v zábavnom kvíze o zdraví Záhady tela v RTVS bude špecifikovať, aký druh ľudí ju dokáže extrémne vytočiť.Keď príde reč na záhady, vyrukuje s presvedčením, že žiadnu nemá a „všetky hnáty jej fungujú.“

Jej synovia sa však sťažujú na to, že je „preDcízna“: „Moji synovia tvrdia, že som ,preDcízna‘, nie precízna. To znamená, že všetko musí byť tip-top, že som absolútne dochvíľna a keď náhodou niekto mešká dve minútky, tak som vo vývrtke. Ale s pribúdajúcimi rokmi sa snažím o to, aby som z toho vypadla a nebola až taká ,preDcízna‘,“ prizná svoje plány do budúcna v sobotu večer v šou Záhady tela.