Raper Kali má doma malého čerta: Nezbednica mu nedá vydýchnuť!

Na pohľad tvrdý chlap, v realite dobrák. Aj taký je populárny slovenský raper Kali (39). Dva roky žije v šťastnom manželstve s láskou svojho života Alicou (39), s ktorou vychováva dcéru Nelku (3).

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Dcérka rastie ako z vody. Otec v domácnosti by si však výchovu svojej dcéry vedel predstaviť aj inak, pretože s rozkošnou Nelkou to nie je vždy med lízať.

Trojročná Nela je však veľký živel a rodičom rozhodne vydýchnuť nedá. „Nelka je zlatá, ale nie je dobrá,“ priznal Kali v českej relácii Show Jana Krause. Obľúbený spevák netajil, že dievčatko si už teraz vie presadiť svoje. „Je drzá. Odvráva,“ dodal raper. Ako každé malé dieťa, rada pozerá kreslené filmy. „Z rozprávky si zoberie vždy to zlé,“ zasmial sa Kali. Je to taký malý čert. Rodičia však vedia, ako na ňu. Zatiaľ čo je Kali vyzbrojený trpezlivosťou, manželka vzbudzuje väčší rešpekt a je prísnejšia. Malá Nelka však znamená pre rodičov všetko a brániť sa nebudú ani ďalšiemu prírastku do svojej rodiny.

Kaliho s dcérkou nájdete v našej galérii.