Len prednedávnom uzrel svetlo sveta dokument o maestrovi Petrovi Dvorskom, vďaka ktorému budú mať diváci možnosť nahliadnuť nielen na kariéru jedného z našich najúspešnejších tenorov, no aj do jeho súkromia. Málokto totiž tuší, že operný spevák je v súkromí veľký humorista a výborný spoločník. Čo sa týka osobného života, nebolo to v jeho prípade vždy ľahké. Manželia prehovorili o tom, zvládali náročné obdobia, odhalili však toho omnoho viac.