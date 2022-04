Dara Rolins a jej chlapi: Nedvěd a Homola pod jednou strechou, prvýkrát zoči-voči!

Po tom, čo sa Dara Rolins (49) dala dokopy s Pavlom Nedvědom (49), sa jej život vznáša na ružovom obláčiku.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii Futbalista strávil na revanš zase týždeň u nej v Tuchoměřiciach, kde došlo aj k stretnutiu, ku ktorému sa dlho schyľovalo. Nedvěd si totiž prvýkrát podal ruku s Dariným ex Matějom Homolom (48). Speváčka prezradila detaily!

Dara strávila posledné dva týždne v Taliansku u svojej novej lásky, futbalistu Pavla Nedvěda. Spoločne sa však presunuli do Česka do Darinho domu, kde si ďalší celý týždeň užívali jeden druhého. Jedného dňa pri dverách však zazvonil Darin ex Matěj Homola. Kto by si však myslel, že sa bude dať nepríjemná atmosféra doslova krájať, ten by sa mýlil. „Bolo to v nedeľu, keď si Matěj prišiel pre Lolu a pri tej príležitosti ho ona sama pozvala k nám na kávičku s tým, že je u nás aj Pavlík a že by sme chceli, aby sa chlapi zoznámili,“ vysvetlila Dara, ktorú ich stretnutie veľmi potešilo.

„Stáli o to obaja, tak Matěj, ako aj Pavel. Chceli to aj kvôli Laure, aby jeden aj druhý boli v pohode, keďže s ňou aktuálne aj Pavel trávi veľa času. A aby aj Matěj poznal muža, ktorý nám obom vstúpil do života. Podali si ruky, dali si kávu, podebatovali sme a pri tej príležitosti ešte obaja svorne, čo bolo veľmi vtipné a pre mňa ako mamu dojemné, presťahovali Laure jej pracovný stôl. Tak sa chlapi zahrali aj na sťahovákov.“

Všetko vyzerá v Darinej domácnosti viac ako dobre a plány do budúcnosti nie sú tiež vôbec tabu. „Moja Laura je teraz aj tak trochu Pavlíkova, často býva s nami aj ona, a aj všetky plány, ktoré máme do budúcna, sa týkajú nás troch. Pavel je už súčasťou našej rodiny, preto bolo na mieste, aby sa s ním zoznámil aj Matěj. Myslím, že to dopadlo na jednotku,“ dodala Dara.

Pozitívne pocity zo stretnutia však zdieľa aj samotný Homola. „Nový partner Dary a parťák dcéry Laury Pavel Nedvěd je veľký sympaťák a bolo mi cťou sa s ním zoznámiť. O fotky niekoho väčšinou nežiadam, ale tu som musel využiť, až skôr zneužiť situáciu,“ prezradil Matěj.