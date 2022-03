V relácii Čo ja viem si tentokrát zmerali sily Danka Barteková, Matej „Sajfa“ Cifra a Juraj „Šoko“ Tabaček. Po napínavom súboji mozgov sa víťazom stal Šoko, no bol to práve Sajfa, kto mal ďakovnú reč. V tej stihol s humorom sebe vlastným nielen odhaliť pikošku zo spálne, no aj Šoka uraziť.