Dominka Kavaschová o svadbe aj materstve: Druhé dieťa? Úprimné slová herečky

Herečka Dominika Kavaschová (32) si všetkých získala svojou úprimnosťou a schopnosťou byť nad vecou.

O niečo menej sa jej podarilo byť nad vecou, keď ju v relácii 2 na 1 nachytali Adela Vinczeová a Dano Dangl. Zažila obrovské prekvapenie, keď sa pri nej zjavila jej platonická láska z mladých čias Facundo Arana, hviezda telenovely Divoký anjel! O čase strávenom s ním, ale aj o materstve, práci a vzťahu s Danielom Fischerom porozprávala pre Nový Čas víkend.





Poďme k vášmu súkromiu. Tu a tam vytiahnete aj tému svadby. Je to niečo, čím sa v hlave zaoberáte?

Ale kdeže! Vôbec to neriešim. Keď som bola mladšia, nikdy som o svadbe nesnívala, skôr ma to desilo. Teraz, keď máme dcéru, je to skôr taká formalita, na ktorú však vôbec netlačíme. Je to drahé a vieme si tie peniažky predstaviť investovať niekam inam. (smiech)

Materstvo je síce krásny zážitok, ale žene množstvo vecí aj chýba. Čo chýba vám?

Chýba mi spoločnosť ľudí, ktorých mám rada. Chýba mi ísť sem-tam večer s kamoškou na víno a kecať o blbostiach. Chýba mi tvoriť piesne, texty, divadlo… Ale všetko to oželiem, lebo s Maiou som najšťastnejšia a nikdy by som nemenila.

Maia je ešte pomerne malá, ale viete za ten necelý rok povedať, v čom vás materstvo najviac zmenilo?

Maia ma zjemnila. Nevedela som si predstaviť, že raz budem mať dcéru. Nevedela som, čo by som s ňou robila. Neviem ani vrkoč upliesť! Mení ma každý deň a napĺňa moje srdce niečím, čo neviem opísať slovami. Vďaka nej som úplná, urobila ma silnejšou - cítim sa byť silnejšia ako kedykoľvek predtým. Všetky moje problémy išli do úzadia a mám pocit, že mám brnenie.

Stretávate sa s otázkou o druhom dieťati?

Nie, nikto sa ma na to nepýta. A ani my to neriešime. Príde, keď bude mať prísť, a budeme veľmi šťastní. Pre Maiušku určite chceme súrodenca, uvidíme, či nám to bude dopriate.

Ako reagovala, keď sa pred ňu v šou Markízy 2 na 1 postavila jej detská láska Facundo Arana z Divokého Anjela? Strávili spolu čas aj po nakrúcaní? Čo na neho hovorí? Čo prezradila Dominika o novej hre a mamičkovskom podcaste, ktorý pripravuje? A ako to vyzerá s jej návratom k nakrúcaniu?

