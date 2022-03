Zlomové momenty života Nikodýma a Majtánovej: Túto kapitolu by Karin najradšej nadobro uzavrela

Video

Herec, režisér a scenárista Jiří Havelka prichádza po svojej prvotine do kín s komédiou Mimoriadna udalosť. Tá je inšpirovaná skutočnými udalosťami a je príbehom ľudí, ktorí sa ocitnú vo vlaku. Na tom by možno nebolo nič zvláštne, keby v ňom nechýbal sprievodca a vlak by nešiel samovoľne. Premiéru absurdnej komédie si nenechalo ujsť množstvo známych tvárí, nevynímajúc Karin Majtánovú a Martina Nikodýma. Čo bolo pre nich mimoriadnou udalosťou?