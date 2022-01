Dušan Klein († 82) podľahol ťažkej chorobe, smútia za ním slávni herci: Spomienky na velikána

Zdrvujúca správa od našich susedov.

Český režisér Dušan Klein († 82), ktorý má na svojom konte množstvo nezabudnuteľných filmov, opustil uplynulú nedeľu tento svet. Pre ČTK túto smutnú správu potvrdil jeho syn David s tým, že Klein prehral náročný boj so zákernou chorobou. Vo filmovom svete však zanechal obrovské množstvo filmov ako Dobří holubi se vracejí či šesťdielnú komédiu o básnikoch.

Klein bol neskutočne talentovaný a vyhľadávaný režisér. Českej filmovej tvorbe zanechal veľký odkaz v podobe množstva nezabudnuteľných filmov a seriálov - Cukrárna, Dobří holubi se vracejí, no hlavne nezabudnuteľnúhexalógiu o básnikoch. Spomínať na neho budú aj kolegovia z hereckej branže.

„Je mi z tej správy smutno. Bol to pre mňa skvelý profesionál, ktorý presne vedel, čo chce. Pri živom vysielaní seriálu Hriechy pre pátera Knoxa mal vopred premyslený a pripravený každý záber. Navyše to bol slušný človek. Keď už na pľaci zvýšil hlas, mal na to sakra dôvod. Som mu vďačná za všetky herecké príležitosti,“ vyjadrila sa pre blesk.cz herečka Zlata Adamovská a pridal sa aj herec Miroslav Donutil: „Spomínať na Dušana Kl­eina? To by bolo dlhé rozprávanie.“