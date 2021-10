Šokujúca spoveď Mira Nogu po dlhých rokoch: O alkohole, ťažko postihnutom synovi a peniazoch

Po dlhej dobe prehovoril o svojich boliestkach! Herec Miro Noga (62), ktorý si za desiatky rokov praxe vybudoval slušné meno, ale aj kariéru, patrí medzi významných umelcov.

No jeho súkromie sa stalo akousi 13. komnatou a posledné roky žil viac v ústraní ako na výslní. V spoločnosti sa takmer vôbec neobjavuje a všetok svoj čas venuje rodine, a to svojej dlhoročnej partnerke Janke (40) a ich spoločnej dcérke Dominike (7). No u herca nastal zlom a rozhodol sa čo-to poodhaliť zo svojho súkromného života v otvorenej spovedi, v ktorej priznal nielen náklonnosť k alkoholu, ale aj trápenie kvôli synovi.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Miro Noga si svoje súkromie dlhé roky prísne stráži a len málokedy sa rozhovorí o svojom živote. Aktuálne však nastal zlomový moment, ktorý jeho mlčanie prerušil. Herec sa vrátil v spomienkach aj do svojich najťažších chvíľ v živote, ktorými sa brodil dlhý čas. Z predchádzajúceho manželstva má dvoch synov Olivera a mladšieho Marka, ktorý je ťažko postihnutý a je v ústave. „Chodil som za ním častejšie a priznám sa, teraz už tak často nie. Vyrovnával som sa s tým ťažko a zle. Samozrejme, alkoholom, čo bola chyba. Niekedy som nezvládol isté veci a napriek tomu, že v tej popularite a v práci hereckej to išlo stále fajn, jednoducho tu to nejako nevyšlo. A skončilo sa to rozvodom, takže sme to nezvládli,“ povedal prekvapujúco Noga Marekovi Vagovičovi.

Z jeho slov bolo cítiť bolesť a ťaživé spomienky, ktoré ho trápia dodnes. Ako známy herec priznal, práve alkohol mu narobil v živote poriadnu galibu. „Dá sa povedať, že k tomu alkoholu som sem-tam trošičku tak jemne inklinoval, ale nikdy som s tým nemal problémy. Bolo to vždy v rámci zábavy. A v tom najťažšom období som zistil, že vlastne mi to nepomáha, že jednoducho ten alkohol mi škodí a že sa dostávam do závislosti, ktorú som si vlastne musel trošku priznať. Chodil som aj na nejaké terapie, nebol som na liečení, ale len tak podebatiť so psychológmi,“ pokračoval Miro, ktorému sa podarila veľká vec.

Roky abstinuje

Noga si uvedomuje, že alkohol je veľkou metlou ľudstva, a preto sa mu snaží vyhýbať. „Nikdy nie si za vodou. Jednoducho vždy hrozí to, že človek môže tomu prepadnúť, keď prídu zasa nejaké ťažšie životné chvíle, lebo viem, že som ten typ, že keď sa neviem s niečím zmieriť, tak jednoducho to riešim hlúpo. Takže som si povedal, že budem abstinovať,“ uviedol herec, ktorý sa alkoholu nedotkol už niekoľko rokov. „No už to bude 5 rokov, čo abstinujem, ale aj predtým som mal také pauzičky, že 3 roky som nepil a potom som znova začal, ale nepadol som do nejakého alkoholizmu, že by som nebol schopný existovať,“ dodal hrdý Noga.

V minulosti zbohatol

Umelec sa posťažoval aj na svoje príjmy. „Z divadelného zárobku sa nedá veľmi vyžiť. Aj keď sú možnosti, že dajme tomu hosťuješ v nejakých iných divadlách za honorár, takže ako-tak by sa dalo. Dá sa však povedať, že som bol taký aktívny v minulosti, že nejaké peniažky sú, takže som sa zariadil,“ dodal Noga, ktorý sa v minulosti poriadne nabalil. Na krásnom pozemku pri Slavíne totiž postavil honosnú vilu, ktorú sa neskôr rozhodol predať. Aj keď za ňu najskôr žiadal 1,33 milióna eur, napokon ju predal pod cenu, a to za jeden milión eur a pár drobných. V roku 2007 sa dal na účinkovanie v šou Celebrity Camp. Tento kšeft si obhajoval potrebou peňazí, práve na dokončenie svojej vily. Veľa tam však nezarobil. „Bolo to kvôli peniazom a stavbe vily. Ten pozemok som vlastnil už dosť dlho a myslím, že som vtedy vhodne zainvestoval to, čo som zarobil. Honorár som dostal nejakých 2 300 eur. Boli to slušné peniaze na tú dobu,“ ozrejmil Miro, ktorí žije momentálne viac-menej z úspor.