Celebrity na premiére filmu o Gottovi († 80): Havlová prehovorila o ich poslednom stretnutí

Neskutočná profesionalita, úprimnosť, šarm, zmysel pre humor, spontánnosť či noblesa. Takéto slová najčastejšie zazneli od priateľov či kolegov legendárneho Karla Gotta, ktorého životný príbeh ožíva vďaka filmu Karel. Ten je úprimnou sondou do jeho života a mapuje nielen jeho kariéru, či krásne životné momenty, no nevyhýba sa ani jeho boju s chorobou. Na premiére sa zišli mnohé známe osobnosti , nechýbala Helena Vondráčková, Dagmar Havlová, Bolek Polívka, Ondřej Soukup, Vašo Patejdl a mnohí ďalší. A aké spomienky majú na Karla oni? To sa dozviete vo videu.