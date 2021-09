Tomáš Bezdeda prichytený s mladou slečnou: Čo jej spieval do uška?

Rozprávky prinášajú šťastné konce. Na svojej koži si to vyskúšal aj Tomáš Bezdeda, ktorý prichádza s novou piesňou Za 7 horami. A nespieva ju sám. Pridala sa k nemu mladučká Anika Iris, ktorá len nedávno vstúpila do slovenských hudobných vôd debutom „Alive“. Čo ich - ale aj nás - teda čaká za 7 horami?

Kde bolo, tam bolo, v Tomášovej schránke správ sa znenazdajky zjavil text z pera Michala Rybanského, ktorý už dlhšie plánoval vytvoriť akúsi hymnu – soundtrack k svojmu rozprávkovému festivalu „Za 7 horami“. Toto atraktívne podujatie sa teší veľkej popularite, no chýbala mu čerešnička na torte.



Slovo dalo slovo a Michalov text zhudobnil spevák Tomáš Bezdeda. „Je to veľmi pekný text, ktorý si pýtal hudbu sám. Po chvíli som sa pristihol, že jeho verše si spievam a v priebehu niekoľkých minút bola melódia na svete. Pôvodne chcel Mišo, aby som skladbu naspieval sám, napokon sme sa však zhodli, že pieseň by bola krajšia ako duet s nežnejším pohlavím,“ usmieva sa Tomáš. Voľba padla na mladučkú, talentovanú speváčku Aniku Iris.



Prevažná časť klipu sa nakrúcala na hrade Beckov, za „plnej“ prevádzky s verejnosťou, takže účinkujúci aj celý štáb zažívali veľa úsmevných situácií a prestávok, najmä pre časté fotenie.