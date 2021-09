Jitka Zelenková na potulkách po Slovensku: S chlpatým kamošom

Česká spevácka diva Jitka Zelenková (71) je chodiaca radosť. Úsmev jej z tváre mizne len málokedy a svojich fanúšikov stále nabíja dobrou energiou.

Leto si užívala plnými dúškami a inak to nie je ani teraz. Vybrala sa totiž na potulky po slovenských horách a zablúdila až k Terchovej, kde stretla poriadneho chlpáča. „To si takto vyšliapete na turistickú cestu do Jánošíkových dier a zrazu medveď. No tak sme sa, samozrejme, odfotili,“ priznala známa speváčka, ktorá sa však chlpatej obludy, ktorá bola len v kostýme, nemusela vôbec báť.