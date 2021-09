Iveta Malachovská po výmene kĺbu: V rukách fyzioterapeutov

Moderátorka relácie Dámsky klub Iveta Malachovská (56) absolvovala koncom júla náročnú operáciu, pri ktorej jej museli vymeniť bedrový kĺb.

Tú odkladala dlhých tridsať rokov, no musela ju podstúpiť, pretože jej bolesť nedovolila už ani poriadne spať. Musí sa učiť v podstate nanovo chodiť a okrem pomoci najbližších a barly, ktorou sa pri chôdzi podopiera, jej pri rekonvalescencii pomáhaja aj fyzioterapia. „Cvičiť sa musí, zvlášť pri vymenenom kĺbe. Ďakujem profíkom, už si viac verím. Aj keď to ešte potrebuje veľa času a trpezlivosti,“ priznala Iveta, ktorá sa púšťa do boja.