Desmod sa rozpadol po 33 rokoch, Kuly prehovoril: Pandémia ukázala charaktery ľudí

Ako blesk z jasného neba zasiahla slovenský šoubiznis v apríli informácia, že sa po 33 rokoch rozpadá skupina Desmod.

Fanúšikovia sa dozvedeli, že sú zrazu Desmody dva. Ani odídenci sa totiž populárneho názvu nechcú vzdať. Líder kapely Mário Kuly Kollár (49) až doteraz mlčal. Pre Nový Čas víkend však spravil výnimku a prezradil, kto okrem dlhoročného kamaráta bubeníka Jana Škorca (48) bude stáť po jeho boku. Exkluzívne vám predstavujeme nový Desmod.

„Nič sa nestalo, Desmod sa rozdelil na dve polovice,“ začína rozprávanie bubeník Ján Škorec, ku ktorému sa hneď pripája frontman Kuly. „Keď máte nejakú predstavu, akým smerom by sa celé fungovanie kapely malo uberať, že bolo treba zlepšiť zvuk aj kvalitu hráčov a jednoducho sa v tom rozídete, musí nastať zmena.“

Dva Desmody

Prišlo to vraj znenazdajky. „Neboli žiadne veľké hádky, doteraz si spolu voláme, proste to prišlo zrazu z neba a sami sme pozerali, čo sa vlastne deje. Takže sme sa dohodli a rozdelili sa,“ hovorí bubeník. Z pôvodnej zostavy zostal len on a Kuly. Ostatní členovia hrajú tiež v kapele Desmod už s novým spevákom Robom Šimkom. Na svete sú teda Desmody dva.

„Je to zvláštne a pre fanúšikov aj promotérov mätúce a zavádzajúce. Vlastne majú o starosť naviac, lebo sa budú pýtať, aký Desmod vlastne bude hrať. Malo by medzi nami prísť čo najrýchlejšie k nejakej dohode, aby sa dalo normálne fungovať. S Janom sme v kapele 33 rokov od jej založenia, takže si myslíme, že máme také morálne právo volať sa Desmod,“ hovorí Kuly. To, že pesničky budú hrať na koncertoch dve skupiny, im neprekáža.

„S tým nie je problém, tie môže hrať akákoľvek kapela, kto chce. Aj my sme hrávali Tublatanku alebo Elán,“ hovoria svorne. Názvu sa však nevzdajú. Na sociálnych sieťach majú odlišné logo ako odídenci. „Mám v tom tiež chaos, ktorý Desmod vlastne píše, a myslím si, že ľudia tiež,“ hovorí Jano. „Fanúšikovia by si mali vypočuť oba Desmody a nám nebude prekážať, ak budú fandiť aj druhému. Položme si otázku, čo nám priniesla pandémia? Dva Desmody, no ďakujeme pekne,“ smeje sa Kuly a priznáva, že v tom menšiu úlohu mohla zohrať aj koronakríza.