Po Julovi Viršíkovi († 56) zostali zronení príbuzní: Dojemné vyznanie od rodiny

Srdiečko mu už, žiaľ, nebije. Napriek snahám zachrániť mu život sa to nepodarilo.

Legendárny hlas, rádiový spíker a vždy pozitívne naladený človek Julo Viršík († 56) ukončil svoju cestu na pozemskom svete. Manželka Adriana, ktorá sa mu snažila zachrániť život, je z jeho náhleho odchodu zdrvená a jej veľkou oporou je pre ňu ich spoločná dcéra Nina, ktorá mala s otcom krásny a vrúcny vzťah. V ich srdciach zanechal obrovskú dieru, ktorá sa zrejme už nikdy nebude dať zaplátať!

Umelecké nebo sa opäť rozrástlo o ďalšieho velikána, Jula Viršíka († 56). Bol legendárny rádiový spíker a človek s optimistickým prístupom k životu. Jeho vesmírom bola okrem hudby, ktorú miloval celý svoj kariérny život, predovšetkým jeho drahá rodina, ktorá mu dávala silu a v ktorej nachádzal oporu a radosť. Idylku rodinnej pohody spolu prežívali práve v Malých Levároch, kde si vytvorili svoje hniezdočko.

Práve to však ostalo bez Jula prázdne, odišiel jeho smiech, jeho vtipy, jeho láskavý pohľad a láska, ktorú im prejavoval. Manželka s dcérou Ninou tak prežívajú doslova muky. „Manželka Andrea je z jeho smrti úplne zdrvená, nikomu sa nehlási,“ povedal Novému Času zdroj z okolia rodiny, ktorý dodal, že Andrea sa musela na konci minulého roka vysporiadať aj so smrťou vlastného otca a so smrťou Viršíkovho otca v roku 2017. Julovo miesto v ich životoch je však nenahraditeľné a slová útechy sa pre ne hľadajú momentálne len veľmi ťažko.

Ich svety sa zrútili behom pár minút a už nič nebude tak ako predtým. Viršíkova dcéra Nina, ktorá sa narodila do jeho druhého manželstva, je z otcovho náhleho odchodu smutná. Predsa len však našla silu venovať mu pár krásnych slov už do neba. „Ľúbim ťa, si navždy moja superstar, lebo viem, že hlúpy vtip by ťa určite pobavil. Nikdy som nechcela, aby si mal iný zmysel pre humor,“ vyznala sa Nina, pre ktorú bol jej otec hrdinom.

Známy moderátor mal z prvého manželstva ešte jednu dcéru, na ktorú bol tiež právom hrdý. Mala by žiť v Šali a vykonávať profesiu lekárky - gynekologičky. Pre Viršíka boli jeho ženy, jeho mamička, manželka, ale aj dcéry všetkým, čo miloval najviac na svete.