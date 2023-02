Trikrát po sebe ušiel hrobárovi z lopaty: Prerazil zvodidlá, spadol z mosta a vrazil do neho rýchlik!

Druhýkrát sa narodili! Pri Pstruši (okr. Detva) sa odohrala kuriózna dopravná nehoda. Auto, ktoré šoféroval doposiaľ neznámy cestný pirát, prerazilo zvodidlá a zrútilo sa z mosta na železničné priecestie. Tam doň o chvíľu narazil rýchlik. Ešte predtým z neho stihli vystúpiť traja muži. Dvaja skončili v nemocnici, po treťom pátrajú.

V noci zo stredy na štvrtok po pol druhej sa na ceste z Detvy do Zvolena odohrala nehoda, kde hrá úlohu zaujímavá trojica - 42-ročný muž z Nededa (okr. Šaľa), 41-ročný Macedónec zo Smižian (okr. Spišská Nová Ves) a 47-ročný muž z Neveríc (okr. Zlaté Moravce). Polícia teraz musí vypátrať, kto z nich šoféroval.

„Doposiaľ nestotožnený vodič na vozidle Volkswagen Touareg sa dostatočne nevenoval vedeniu motorového vozidla, vošiel do protismeru, kde narazil do dopravného značenia a zvodidiel, ktoré odtrhol. Zišiel dole svahom, kde ho odrazilo na železničnú trať,“ prezradila banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Auto ostalo stáť na trati, mužom sa napriek zraneniam podarilo z neho dostať von. „Následne do prázdneho vozidla narazil rýchlik s 5 vagónmi, ktorý išiel z Košíc do Zvolena. Rušeň sa poškodil, no vo vlaku sa nikto nezranil,“ doplnila. Policajti až pri dokumentovaní nehody zistili, že v aute bol vodič a dvaja spolujazdci. Objasniť sa im podarilo totožnosť dvoch mužov.