Ak nemusíte, nikam nechoďte: Vonku sa budú ženiť všetci čerti!

Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, zrána na severe aj zmenšená oblačnosť.

Postupne od juhozápadu na väčšine územia dážď alebo dážď so snehom a od nadmorskej výšky 300 metrov, spočiatku ojedinele aj nižšie, sneženie. Popoludní sneženie zväčša už len od výšky 1 000 metrov nad morom. Ojedinele sa môže tvoriť poľadovica. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Najvyššia denná teplota bude 0 až 5, na Zemplíne miestami do 7 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov okolo -2 stupne Celzia. Fúkať bude slabý, miestami, najmä na západe, východný až juhovýchodný vietor rýchlosťou 3 až 8 metrov za sekundu (10 až 30 km/h). V polohách nad pásmom lesa neskôr prudký vietor až víchrica. Meteorológovia predpokladajú zrážky do 20 milimetrov alebo do 15 centimetrov snehu.