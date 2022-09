Košickým autobusárom došla trpezlivosť, idú do štrajku! Vodiči o tom, čo ich najviac trápi

Došla im trpezlivosť! Vodiči východoslovenského dopravcu Eurobus ohlásili ostrý štrajk. Rokovania, ktoré trvali jeden rok od vlaňajšej jesene, nepriniesli žiaden výsledok.

Za štrajk sa podpísalo 110 zo 130 vodičov. Podľa slov Milana Boberského (58), predsedu Základnej organizácie Odborového zväzu (ZO OZ) KOVO Eurobus Košice, už nemajú inú možnosť, ako vstúpiť do ostrého štrajku. Pripomenul, že situáciu riešili už vlani na jeseň, keď ohlásili štrajkovú pohotovosť.

Hlavným problémom zamestnancov má byť ich mzda, ktorá je podľa nich v ich triede podhodnotená. „Absolvovali sme tri kolá kolektívneho vyjednávania, no všetky dopadli neúspešne. O pomoc sme požiadali aj rezort práce, aby nám bola pridelená sprostredkovateľka. Pred ňou sme vyjednávali dva kolá, kde sme sa tiež nedohodli. Mali sme ešte jedno ďalšie kolo vyjednávania a odvtedy sa nevyjednáva,” uviedol Boberský.

Doplnil, že v máji tohto roku im zamestnávateľ sám od seba zvýšil mzdu z 3,60 eura na hodinu na 4,30 eura. „My požadujeme 5,38 eura za hodinu práce, keď jazdíme, umývame a tankujeme autobusy a 2,50 eura za hodinu, keď čakáme na spoj a sme v práci. Toto je zákonné minimum v našej triede,” odôvodnil Boberský, podľa ktorého bolo poslednou šancou zavolanie rozhodcu do ich sporu, s čím však zamestnávateľ nesúhlasil.

„Preto nám neostáva nič iné, než ísť do štrajku. Ak sa v nedeľu nedohodneme, v pondelok všetci štrajkujúci vodiči už nevyjdú. Pokiaľ by ani to nepomohlo, zamestnávateľovi sme ohlásili, že budeme ďalej štrajkovať. Čas a formu štrajku ďalšieho pokračovania mu oznámime po vyhodnotení pondelkového štrajku,” dodal. Boberský upozornil aj na ďalšie nedostatky v ich firme. „Už tri roky nedostávame ošatné. Chodíme vo vlastných rifliach a v bundách, nosíme niekoľkoročné spraté košele, ktoré sa snažíme udržiavať, aby sme ako-tak vyzerali,” poznamenal.