Tisícky lekárov sú pripravených podať výpoveď: Na platoch sa stále nedohodli!

Ďalšie kolo rokovaní a opäť žiadna dohoda o platoch! Lekárom a sestrám už dochádza trpezlivosť a stále hrozia výpoveďami až do momentu, kým vláda nezačne brať ich požiadavky vážne.

Tentoraz sa však lekárski odborári dohodli s predstaviteľmi vlády aspoň na jednej z ôsmich požiadaviek. Na riešenie ďalších siedmich si ministri zdravotníctva a financií s premiérom vyžiadali týždeň času na analýzu.

Na tom najdôležitejšom, teda na zvýšení platov lekárov, sestier a ďalších zdravotníkov sa delegácia vyjednávačov opäť nedohodla. Návrh zvýšenia platov mal byť predstavený už koncom júna, no nestalo sa tak. Rokovalo sa v júli, konkrétny návrh však vtedy nepadol a predstavitelia vlády ho nepredstavili ani včera.

Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský išiel na rokovanie na Úrade vlády s tým, že 3 500 lekárov je pripravených podať výpovede, ak sa s ich požiadavkami naozaj nepohne. „Má to v rukách vláda. Nie je to len o tom, aby sa zabránilo výpovediam lekárov. My sme tu za to, aby sa zabránilo personálnemu kolapsu zdravotníctva,“ vyhlásil pred rokovaním, ktorého sa okrem premiéra Eduarda Hegera zúčastnil aj minister financií Igor Matovič. Tí celé rokovanie manažovali. Prítomný bol aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, no podľa Visolajského bol na rokovaní málo aktívny. Za sestry bola bojovať šéfka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká, poslankyňa za OľaNO. Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová pozvánku nedostala.