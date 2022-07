Ľudia cestujúci vlakom sa zrejme nepotešia: Ceny týchto lístkov pôjdu hore! ZSSK znižuje aj niektoré zľavy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) zvýšila cestovné v 1. triede svojich vlakov. Zdôvodnila to veľkým záujmom o nadštandardné služby, kvôli čomu je 1. trieda v mnohých vlakoch často vypredaná.

Podľa národného vlakového dopravcu ide o súčasť zmien v jeho prepravnom poriadku s platnosťou od 1. júla. Cena celého nezľavneného lístka do 1. triedy v rýchliku napríklad z Bratislavy do Košíc je vyššia o 1,66 eura, teda o 7 %. Cestujúci do konca júna za uvedený lístok z hlavného mesta do centra východného Slovenska zaplatili 23,34 eura, po novom ich táto cesta vyjde na rovných 25 eur.

„Prvá trieda slúži ako nadštandard určený prioritne pre diaľkovú dopravu na dlhé vzdialenosti. V cestovnom je bezplatne zahrnutá miestenka v cene 1 euro,“ uviedol k nárastu cestovného v 1. triede vlakov riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Výška cestovného vo vlakoch vo verejnom záujme, ktorá sa nemenila od roku 2011, ako aj bezplatná preprava detí, študentov a dôchodcov, podľa železničiarov ostávajú bez zmien.

O potrebe plošného zvýšenia cestovného v osobnej železničnej doprave uvažovalo ministerstvo dopravy a výstavby, ale návrh nezískal podporu vo vládnej koalícii. ZSSK od júla zároveň znižuje zľavy pri cestovnom v 2. triede Junior zo 40 % na 25 %. „Ide o zjednodušenie ponukového portfólia (štandardne ponúkaná zľava 25 % z ceny celého cestovného), čo chce ZSSK kompenzovať znížením ceny ročného preukazu. Zmena bude mať minimálny dosah na cieľovú skupinu, pretože žiaci, študenti do 26 rokov využívajú bezplatnú prepravu,“ vysvetlil Kováč.

Zľava cenníka Regional klesla z 15 % na 7,5 %. Zvýšené je jednorazové zľavnené cestovné na Tatranských elektrických železniciach, podľa dopravcu ide o zjednodušenie tohto cestovného vo frekventovanej turistickej oblasti Vysokých Tatier určeného prednostne pre zahraničných návštevníkov. ZSSK prestala vydávať preukaz Senior z dôvodu, že neplní svoju pôvodnú sociálnu funkciu a stratil opodstatnenie po zavedení bezplatnej prepravy pre dôchodcov.

Predĺžila tiež časovú lehotu na vzdanie sa cesty v prípade meškania vlakov z plus 5 na 15 minút. Cestujúci sa môžu vzdať cesty, ak sa odôvodnene očakáva meškanie do ich cieľovej stanice 60 a viac minút. ZSSK stále zaručuje cestujúcim, ktorí využijú vlaky InterCity medzi Bratislavou a Košicami, regionálne rýchliky na trati Bratislava – Žilina a všetky vlaky na trase Bratislava – Komárno, vrátenie cestovného pri meškaní v ich cieľovej stanici.