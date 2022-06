Zásahový tím usmrtil problémového medveďa: Skúšali všetko, iná možnosť nebola!

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v nedeľu 26. júna vo večerných hodinách usmrtil problémového jedinca medveďa hnedého v obci Sučany (okres Martin).

Medveď svojím správaním a častými návštevami Sučian a ďalších okolitých obcí v Národnom parku Malá Fatra mohol podľa ochranárov ohroziť bezpečnosť obyvateľov. Informovala o tom manažérka pre komunikáciu ŠOP SR Kristína Bocková v tlačovej správe.

„Zásahový tím ŠOP SR monitoroval pohyb a správanie predmetného jedinca v intraviláne obce Sučany ako aj v ďalších blízkych lokalitách. Trojročný samec medveďa hnedého s hmotnosťou 50 kilogramov sa pohyboval v blízkosti ľudských obydlí. Medveď vyhľadával odpad z ľudskej potravy, pravidelne prevracal odpadové nádoby a vchádzal obyvateľom do záhrad," informovala Bocková.

Podľa údajov zásahového tímu medveď rýchlo strácal na plachosti. Pri stretnutí s človekom vykazoval nízku senzitivitu na plašenie svetlom, zvukom, poplašnými výstrelmi, pyrotechnikou či paintballovým strelivom. „Plašenie problémových jedincov medveďa hnedého je jednou z foriem averznej terapie, ktorej cieľom je znovu navodenie plachosti u jedincov s pozmeneným správaním prostredníctvom negatívneho stimulu. Všetky použité metódy však u predmetného jedinca boli neúčinné. Jeho správanie bolo po monitorovaní vyhodnotené ako preukázateľné a reálne riziko ohrozenia zdravia a života ľudí žijúcich a pohybujúcich sa v predmetných lokalitách," dodala Bocková.

Umiestnenie medveďa do odchovného zariadenia nebolo možné, keďže išlo o jedinca navyknutého na voľný život v prírode a nebola by možná jeho adaptácia na umelo vytvorené podmienky v zajatí. Rovnako nebol vhodný ani prípadný odchyt jedinca a jeho premiestnenie, nakoľko by sa s vysokou pravdepodobnosťou na lokalitu vrátil alebo by svoje návyky a správanie opakoval aj v novej oblasti.