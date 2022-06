Bratislavu čaká jedinečná šou so svetovými hviezdami: Pozrite si zákulisie príprav Lovestream festivalu

Svetové hudobné superhviezdy na jednom pódiu v Bratislave! To prinesie Lovestream festival - najväčšie hudobné podujatie tohto leta na našom území, na ktorom uvidíte najúspešnejšiu speváčku súčasnosti Duu Lipu aj americkú rockovú legendu, skupinu Red Hot Chili Peppers. Na čo všetko sa ešte môžete tešiť?

Lovestream otvorí svoje brány už najbližší piatok 10. júna. Vystúpia na ňom tie najznámejšie svetové hudobné hviezdy, ale aj mnoho slovenských interpretov. Národný futbalový štadión vraj bude výnimočne kvôli tejto akcii inak usporiadaný. „Nie tak, ako boli diváci zvyknutí v minulosti, napríklad na koncerte skupiny Kabát. Na hracej ploche, kde sa budú baviť návštevníci, nebudú postavené žiadne toalety, bude krásne čistá. Aj kvôli tomu, že speváčka Dua Lipa si so sebou privezie dlhé, 25-metrové mólo, na ktorom bude spievať a pôjde z pódia do hľadiska. Chceme, aby aj tí, ktorí majú miesta na sedenie, mali z festivalu krásny zážitok a videli len peknú plochu baviacich sa ľudí,“ prezrádza PR manažér festivalu Ján Kakaščík.

Oddych, zábava aj food zóna

Zóna s hlavným občerstvením, jedlo, pitie aj toalety budú teda umiestnené v okolí štadióna na Kalinčiakovej ulici, ktorá bude v dňoch konania sa festivalu uzavretá. „Okrem toho si organizátor pripravil aj priestor na oddychovú zónu, ľudia si budú môcť posedieť v tieni aj na slniečku. Zo štadióna spravíme doslova festivalovú arénu, aby každý odchádzal s festivalovým zážitkom uprostred mesta,“ hovorí Kakaščík.





Dve pódiá

Spať v areáli nebude možné a brány festivalu sa každý deň otvoria presne na pravé poludnie, ale pozor, vstup do areálu bude okrem VIP hostí a novinárov len z Bajkalskej ulice. „Okrem hlavného pódia, kde vystúpia všetci účinkujúci, bude pripravené aj malé pódium, konkrétne vo food zóne. Počas prestávok tam bude hrať DJ, aby na štadióne bola stále dobrá nálada a mohlo sa tancovať. Čiže naozaj aj to festivalové korzovanie, ktoré poznajú ľudia z iných akcií na Slovensku alebo zo v zahraničia, v Bratislave bude,“ prízvukuje Kakaščík a zároveň dodáva, že zahraniční interpreti sa zaujímajú aj o to, z akých zdrojov bude dodaná energia.

„Tehelné pole je tretí najzelenší štadión v Európe, takže aj elektrická energia je v najväčšej možnej miere realizovaná zo zelených zdrojov. Zároveň ako najmodernejší priestor na Slovensku nám ponúka unikátne možnosti v organizovaní zákulisia pre takéto festivalové podujatie, čo by v rámci pevných stavieb nikde inde v našej krajine nebolo možné. Inak by sme museli realizovať veľmi veľa dodatočných stavieb, v ktorých by mohli byť umiestnené šatne. Naplno teda využívame možnosti, ktoré ponúka zázemie futbalového štadióna. Každá miestnosť bude slúžiť ako šatňa alebo kancelária pre príslušného interpreta. Tie veľké hviezdy majú, samozrejme, k dispozícii ten najväčší priestor, ktorý je uzavretý. Ostatní majú síce menšie šatne, ale takisto kvalitne vybavené.“