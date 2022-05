Z vysokej pozície až do basy: Kováčik vyfasoval 8 rokov! Rozsudok rozhádal našich politikov

Z jednej z najlepšie platených pozícií v štáte až za mreže.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Okrem toho, že poputuje naspäť do basy, mu uložili aj finančný trest vo výške 100-tisíc eur a tiež trest prepadnutia majetku. Podľa koalície ide o prelomové odsúdenie prvého z „našich ľudí“, opozičný Smer, naopak, hromží a hovorí o zneužívaní trestného práva.

Kováčik bol dlhé roky verejnosti známy najmä v súvislosti s prezývkou „61:0“, ktorá mu prischla podľa pomeru prípadov, ktoré zamietol pod koberec a tých, ktoré riešil. Väzy mu však zlomil až úplatok vo výške 50-tisíc eur, ktorý prijal v roku 2017 za to, aby pomohol vybaviť prepustenie mafiánskeho bossa Ľubomíra Kudličku z väzby. Pôvodný 14-ročný trest odňatia slobody, ktorý mu ešte v septembri vymeral Špecializovaný trestný súd v Pezinku, zmiernil v utorok Najvyšší súd o šesť rokov. Kováčik si trest odsedí v zariadení s minimálnym stupňom stráženia.

Pri vynášaní rozsudku neprejavoval Kováčik žiadne emócie. To sa nezmenilo ani vtedy, keď mu nasadili putá a brali ho priamo spred súdu do väzby. Kováčik si za mrežami už posedel rok a pol medzi októbrom 2020 a marcom tohto roka, odkedy nosil monitorovací náramok. Do prípadu bol osobne veľmi zainteresovaný aj šéf opozičného Smeru Robert Fico, ktorý bol v marci bývalého špeciálneho prokurátora dokonca opakovane osobne podporiť na pojednávaniach pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku.

Koaličná chvála, hromženie Smeru

Reakcie politikov na verdikt sa líšia presne podľa politických línií. Zatiaľ čo tí koaliční sa tešia z prelomového momentu v boji za spravodlivosť, opozičný Smer má hlavu v smútku. „Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je zločinec. Spolupracoval s mafiou, nechal sa ňou podplácať. Takýto hlboký morálny úpadok nebol len jeho osobným zlyhaním, ale aj symptómom režimu pod vedením strany Smer,“ reagoval na rozsudok premiér Eduard Heger.

Smer to však vidí úplne inak. „Dušan Kováčik sa stal prvou obeťou brutálneho zneužívania trestného práva na politické ciele. Je neuveriteľné, že NS SR sa tak ponáhľal, že rozhodol bez toho, aby čakal na výsledky vyšetrovania manipulácií s trestnými konaniami,“ píše strana.

Cesta zo špeciálnej prokuratúry do basy